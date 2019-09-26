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Deprem anında yaşananlar kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem birçok ilde de hissedildi.

26.09.2019 16:42Deprem anında yaşananlar kameralara böyle yansıdı
İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem birçok ilde de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kameralara yansıdı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkeze uzaklığı ise 67 kilometre. 5,8 şiddetindeki deprem, Trakya genelinde Tekirdağ başta olmak üzere birçok il ve ilçede hissedildi. Sarsıntı anında bazı vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı çıktı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde market ve iş yerlerinde depremin hissedilmesi ile vatandaşların dışarı kaçmaya çalıştıkları görülüyor. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Tekirdağ, Saray, Güncel

Kaynak: İHA

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