Haberler » Güncel » Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı - Haber

Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı

Deprem bilgilendirmesi için broşürler bastırılıp dağıtılmaya başlandı.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:02Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı
bilgilendirmesi için broşürler bastırılıp dağıtılmaya başlandı.

Malatya Valiliği tarafından depremzedeleri ve vatandaşları bilgilendirme amacıyla broşür bastırıldı. Broşürlerde, "Birlik İçinde El Ele" başlıklı broşürde; "Hasar tespit tanımları", "Deprem sonrası sıkça sorulan sorular ve cevapları", "Hasar tespit nedir?" konularında ki sorulara cevaplar bulunuyor ve aydınlatıcı bilgiler yer alıyor.

Söz konusu broşürlerin, Valilik önündeki AFAD İl Müdürlüğüne ait müracaat çadırlarından, kaymakamlıklardan ve muhtarlıklarından temin edilebileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya Valiliği, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:25:04