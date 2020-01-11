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Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece'yi anlatacak

Büyükçekmece Belediyesi "Marmara Bölgesi'nin Depremselliğinde Büyükçekmece ve Civarının Önemi" paneline ev sahipliği yapacak.

11.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:55Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece'yi anlatacak
Belediyesi " Bölgesi'nin Depremselliğinde Büyükçekmece ve Civarının Önemi" paneline ev sahipliği yapacak.

Olası Marmara depremine karşı hazırlıklarını aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verirken diğer yandan ilçe halkını deprem konusunda bilinçlendiriyor. Bu kapsamda düzenlenen panelin konuşmacısı Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen Marmara depremi ve Büyükçekmece'nin önemi hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. İlhan Osmanşahin'in yapacağı deprem paneli 14 Ocak Salı günü saat 18.00'da Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Büyükçekmece ailemi panele bekliyorum"

Düzenlenen panelin önemine vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, deprem riskinin her geçen gün biraz daha arttığına dikkat çekerek, "Depreme yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmalarda gelinen son nokta ve yapılması gereken hazırlıklar konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenecek panele tüm Büyükçekmece ailemi bekliyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Marmara Bölgesi, Büyükçekmece, Marmara, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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