Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Deprem beklenen yerlere baktığımızda Muş, Varto, Bingöl, Erzincan, Erzurum bölgeleri öncelik aldı. Çünkü Doğu Anadolu fay kırığı en sonunda Kuzey Anadolu fay kırığı ile birleşti" ifadelerini kullandı.

15.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:09

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Deprem beklenen bölgelere ilişkin konuşan Ercan, öncelikli olarak Muş, Varto, Bingöl, Erzincan, Erzurum bölgelerini uyardı.

"DOĞU ANADOLU KIRIĞI BİR CANAVARLA BİRLEŞMİŞ DURUMDA"

Sözcü'ye konuşan Ercan, "Deprem beklenen yerlere baktığımızda Muş, Varto, Bingöl, Erzincan, Erzurum bölgeleri öncelik aldı. Çünkü Doğu Anadolu fay kırığı en sonunda Kuzey Anadolu fay kırığı ile birleşti. Doğu Anadolu kırığı üzerinde deprem yoğunluğu yüzde 13 iken Kuzey Anadolu kırığında yüzde 53 oldu. Dolayısıyla Doğu Anadolu kırığı bir canavarla birleşmiş durumda. Gerginlik buraya aktı ve bu bölge tetik durumunda. Buralara önem verilmesi gerekir" dedi.

"NİKSAR, REŞADİYE, AMASYA VE MERZİFON'A DİKKAT"

Prof. Ercan, konuşmasını, "Burada önemli olan yerlerden Niksar, Reşadiye, Amasya ve Merzifon'a dikkat. Gelecek 10 yıl içinde Sakarya çukuru, Kaynaşlı, Düzce, Adapazarı, Akyazı ve İznik bölgelerinde deprem duyarlılığı yüksek alanlar. Marmara'nın güneyinde Bandırma, Gönen doğrultusu, Balıkesir ve Sındırgı arası gergin. Özellikle Aydın-Büyük Menderes çukurunun bulunduğu Denizli'den başlayıp Nazilli, Aydın, Kuşadası, Söke, Simav ve Sisam Adası'nın bulunduğu kesim gergin" şeklinde sürdürdü.

RİSKLİ BÖLGELER

Ercan, "Güney Ege yayı olarak aldığımız Dalma Batma kuşağının Girit, Rodos, Fethiye, Finike, Kaş ve Marmaris kesiminde gerginlik birikimi var. Ege sularında son bir yıldır bu gerginlik Ege'nin doğusuna doğru kayma eğiliminde. Çameli'nin bulunduğu kesimden Burdur, Isparta büklümü Beyşehir, Afyonarahisar'ı çekince altına sokacak nitelikte. Diğer bir bölüm ise Hatay, İskenderun, Antakya, Ölüdeniz kırığı çok uzun süredir geriliyor. Çukurova'nın bulunduğu kesimde Osmaniye, Adana ve Ceyhan uzun süredir bir deprem üretmiyor. Bu gelecek olan yeni deprem yukarıda saydığım yerlerden hepsinde olacak ama hangi sırayla olacağını kestirmek güç. Buralara dikkat etmek şart" şeklinde konuştu.

EN GÜVENLİ YERLER

Ülke genelinde en güvenli bölgeler olarak Gürcistan ve Artvin'den başlayıp Bulgaristan sınırına kadar Karadeniz kıyılarının çok güvenli olduğunu da hatırlatan Övgün Ahmet Ercan diğer güvenli yerler olarak da "Kilis, Şırnak, Diyarbakır'ın güney kesimleri. Yozgat ve Sivas'ın orta kesimleri. Ankara, Konya, Karaman ve Niğde dolayları ile Trakya'nın kuzey kesimi çok güvenli yerler" dedi.

Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Etiketler: Karlıova, Deprem, Güncel, Haber

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