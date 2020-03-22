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Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde

Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Elazığ'da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sağlık ve polisler başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek ekipleri aralıksız mesai yapıyor.

22.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:21
Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde
Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Elazığ 'da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sağlık ve polisler başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek ekipleri aralıksız mesai yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda 24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek ekibi kuruldu. Kentte sabah erken saatlerden itibaren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerde sokak sokak gezip anonsla uyarıda bulundu. Merkez ve ilçelerde sokağa çıkan 65 yaş üstü yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından uyarılarak evlerine bırakıldı. Ekipler ayrıca 155 ihbar hattına gelen talep doğrultusunda yaşlı ve hastalar için alışveriş yapıp evlerine teslim etti.

Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek grubu ise AFAD desteğiyle evde ve konteynerlerde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara erzak ulaştırdı. Sağlık ekipleri de rahatsızlığı bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret edip kontrolden geçirip destek oldu.

Öte yandan belde ve köylerde de jandarma ekiplerinin çalışmalara katıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Deprem, Elazığ, Güncel

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