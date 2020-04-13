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Deprem bölgesi Elazığ'dan, Bakan Soylu'ya destek

Deprem bölgesi Elazığ'dan, Bakan Soylu'ya destek Elazığlılar, "Vatandaşların derdiyle dertlenip bizzat kendisi depremzedeler ile görüştü.

13.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:28
Deprem bölgesi Elazığ 'dan, Bakan Soylu'ya destek
Elazığlılar, "Vatandaşların derdiyle dertlenip bizzat kendisi depremzedeler ile görüştü. Bu ülkeye yapacağı daha çok hizmetler var"
ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ depremin de uzun süre kaldığı kentte vatandaşlar istifa açıklamasıyla üzüldü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmemesiyle sevindi.
24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin hemen ardından şehre gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, 25 günü aşkın bir süre kentte kalmış ve süreci merkezinden yönetmişti.Elazığlıların gönlünde taht kuran Bakan Soylu'nun istifa açıklaması vatandaşları üzdü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmemesiyle ise sevindirdi. Vatandaşlar,Bakan Soylu'nun deprem sonrasında ailesiyle gelip kendilerine ağabey,kardeş ve baba olduğunu anlattı.
Bakan Soylu'nun Elazığ depreminde depremzedeler ile yatıp kalktığını dile getiren Manav Mustafa Öz " Allah, kendisinden razı olsun. Buraya gelip burada canla başla çalıştı. Ailesi ile gelip bize ağabey, baba, kardeş oldu. Hepimizle ilgilendi, yaralarımızı sardı"dedi.
Deprem olduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ'dan ayrılmadığını ve kendisinden razı olduklarını belirten vatandaşlardan Ahmet Emre ise " İçişleri Bakanımız Elazığ'da deprem olduğu zaman vatandaşlara çok yardımı dokundu. Bir ay boyunca kendisi burada kaldı, bu bölgeden ayrılmadı. Vatandaşların derdiyle dertlenip bizzat kendisi depremzedeler ile görüştü. Bu ülkeye yapacağı daha çok hizmetler var. İnşallah bu korona virüs belasından da çıkıp ülke olarak güzel işler de başaracağız"diye konuştu. Deprem bölgesi Elazığ’dan, Bakan Soylu’ya destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Deprem, Genel
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