8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

Van 'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde depremin izleri havadan görüntülendi.

İran 'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi, havadan görüntülendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı mahallede birçok küçükbaş hayvan ise hala enkaz altında.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, mahallede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da yoğun şekilde hissedilen deprem sonrası 8'i Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde olmak üzere toplamda 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda evin yıkıldığı ve hayvanların telef olduğu bölgede hala enkaz altında küçük ve büyükbaş hayvanların olduğu öğrenildi.

15 GÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Eksikliklerin giderilmesi konusunda devletin gereğini yerine getireceğini vurgulayan Soylu, "Köy köy geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede 15 gün okullar tatil oldu. Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk. Çünkü buradan Van'a, Başkale'ye giden vatandaşlarımız doğal olarak çocuklarını da götürdü. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte tüyler ürperten o görüntüler;