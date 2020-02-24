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8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde 5.9 büyüklüğündeki depremin izleri havadan görüntülendi. Hasar tespit çalışmaları başlatıldığı mahallede çok sayıda küçükbaş hayvan hala enkaz altında.

24.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:24

'ın ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde depremin izleri havadan görüntülendi.

'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi, havadan görüntülendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı mahallede birçok küçükbaş hayvan ise hala enkaz altında.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, mahallede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da yoğun şekilde hissedilen deprem sonrası 8'i Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde olmak üzere toplamda 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda evin yıkıldığı ve hayvanların telef olduğu bölgede hala enkaz altında küçük ve büyükbaş hayvanların olduğu öğrenildi.

15 GÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Eksikliklerin giderilmesi konusunda devletin gereğini yerine getireceğini vurgulayan Soylu, "Köy köy geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede 15 gün okullar tatil oldu. Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk. Çünkü buradan Van'a, Başkale'ye giden vatandaşlarımız doğal olarak çocuklarını da götürdü. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte tüyler ürperten o görüntüler;

8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

Başkale, Deprem, İran, Van, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
ARTVİNLİ:provakatörlük yapma böyle sıkıntılı zamanlarda
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BİLİMCİ DESTEK:İşte Anadolu''nun bir çok köy ve kasabası içler acısı maalesef kerpiç. yığma taş. alel usul sıva ile birleştirilmiş evlerden oluşmaktadır. gerçekten Ülkemiz genelinde 4, 5 şiddetinde bir deprem olsun eminim ki köy ve kasabaların ? kaybolmuş durumda olacaktır. gecim sıkıntısı içinde olan aileler ne artırsın ev yaptırabilsin. hayırlısı bakalım
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GERÇEK:corona virüsü ağrı ve ığdır da ama haberlerde hiç dile getirilmiyor
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2 4
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YOZGATLI:olsaydo burda olmazdın
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FEVZİ:ne bileyim ajan olmadığını? ıspat eder misin iddianı.
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