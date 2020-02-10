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Deprem Bölgesi'nde görev yapan ekibe teşekkür belgesi verildi

Elazığ'ın Sivrice Bölgesi'nde yaşanan deprem sonrası Aydın'dan deprem bölgesinde giderek çalışma gerçekleştiren UMKE Aydın personeline teşekkür belgesi verildi.

10.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:28Deprem Bölgesi'nde görev yapan ekibe teşekkür belgesi verildi
'ın Sivrice Bölgesi'nde yaşanan deprem sonrası 'dan deprem bölgesinde giderek çalışma gerçekleştiren UMKE Aydın personeline teşekkür belgesi verildi.

Elazığ/Sivrice merkezli gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremde meydana gelen olağanüstü durum nedeniyle bölgeye Aydın Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi görevlendirildi. UMKE Personeli deprem bölgesindeki çalışmalarının ardından Aydın'a döndü. Aydın Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE birimi personelleri Dr. Necat Erkul, Mehmet Nacar, Engin Çeçen, İbrahim Gökçe, Emre Gündoğdu'ya başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Ekici'nin katılımlarıyla teşekkür belgeleri verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgeye giderek görevlerini yapan UMKE personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Elazığ, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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