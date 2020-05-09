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Deprem bölgesi Sivrice'de 35 hektar riskli alan ilan edildi

24 Ocak'ta 6.8'lik depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 35 hektarlık alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesi Sivrice'de 35 hektar riskli alan ilan edildi
09.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:15
24 Ocak'ta 6.8'lik depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 35 hektarlık alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Ocak'ta meydana gelen depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişi olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde de binlerce yapı ağır hasar görmüştü. Yaralarının sarılması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar tarafından yapılan çalışmalar devam ederken, yeni kararlarda alınıyor. Bu kapsamda depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde bir mahalle için bugün Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, Sivrice ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 35,47 hektarlık alanın riskli ilan edilmesine karar verildiği aktarıldı. Kararın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci maddesi gereğince verildiği, krokisi ve koordinatları da yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Haber

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