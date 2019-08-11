Depremin vurduğu Denizli'de bayram buruk geçiyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğünden depremin ardından güvenlik gerekçesi ile Kurban Bayramı namazı hükumet konağı bahçesinde kılındı. Namaza Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Geçtiğimiz 8 Ağustos da merkez üssü Bozkurt olan 6 şiddetindeki deprem Çardak ve baklan gibi çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından bölgedeki özellikli tarihi camiler olmak üzere çok sayıda cami ağır ve orta hasarlı yapı durumuna gelmesinden dolayı, ilçe merkezinde vakit namazlarının hükumet konağı bahçesinde kılınmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda bayram namazı da bahçede kılınırken, çoğunluğu depremzede olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ellerinde seccade ve hasırlarla namaz kılmaya geldi. Bayram namazını Merkez Camisi Müezzini Veysel Yıldız kıldırdı. Namaza Vali Karahan, Bozkurt Kaymakamı Hasan Sadebıyık, Başkan Zolan ve daire müdürleri de katıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı namaz sonrası protokol üyeleri vatandaşlar ile bayramlaştı.

Namazın ardından Türk Kızılay'ı vatandaşlara ikramda bulundu.

"EVLERİNDE KALAMAYANLAR İÇİN ÇADIR TEMİN ETTİK"

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karahan, depremzede vatandaşlara manevi destekte bulunmak için bayram namazını Bozkurt'ta kılmaya karar verdiklerini ifade etti. Vali Karahan bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, bir kez daha vatandaşlara özellikle ağır hasarlı evlerde oturmamaları çağrısında bulundu. Vali Karahan, "Evlerinde kalamayanlar için çadır temin ettik. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor ve en kısa sürede enkaz kaldırma çalışması yapılacak. Bayram sevincini elbette yaşayacağız. Çünkü bayramlar senede iki defa geliyor. Ağır ve hasarlı binalara girilmesin demiştik, hafif hasarlılarla ilgili bir sıkıntı yok onlara girilebilir. Ağır hasarlı olan evlerin çoğu eski kerpiç evler ve bunlara girilmemesini istiyoruz" dedi.

"BU AFETLER OLACAKTIR AMA ESAS OLAN TEDBİR ALMAKTIR"

Başkan Zolan ise açıklamasında büyükşehir belediyesinin deprem olduktan hemen sonra tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettiklerini dile getirdi. Başkan Zolan, "Belediye olarak vatandaşın bütün ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Deprem felaketi sonrası vatandaşların yanında olmak için namazımızı burada kıldık. Bu afetler olacaktır ama esas olan tedbir almaktır ve birlik, beraberlik içinde olmaktır. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ev hasar tespitleri için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İnşallah kestiğimiz kurbanlar bu felaketlerin önüne geçer" diye konuştu.

"BAYRAMI EVİMİZDEN AYRI GEÇİRİYORUZ"

Bayram namazına katılan ve evi ağır hasarlı olduğu için çadırda yaşamaya başlayan 75 yaşındaki Bayram Ali Durmaz, isimli vatandaş ise depremde büyük korku yaşadığını belirtti. Evinin durulmayacak şekilde olduğunu kaydeden Durmaz, "Bayramı evimizden ayrı geçiriyorum, çadırda kalıyoruz. Zor oluyor çadırda kalmak. Eşimi kaybettim tek kalıyorum. 75 yıldır aynı evde kalıyordum. Yine de Allah'a şükür ediyoruz. Bol bol dua ettim Allah inşallah kabul eder"

Bayram namazı sonrası Vali Karahan ev beraberindeki protokol üyeleri ilçeden ayrıldı.