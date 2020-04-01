Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda art arda meydana gelen depremlerden etkilenen Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerindeki konteyner bölgesinde dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi.

01.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:53
Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda art arda meydana gelen depremlerden etkilenen Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerindeki konteyner bölgesinde dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesi olan Kırkağaç'ta dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi. Beldeden mahalleye dönen ve geçtiğimiz aylarda art arda yaşanan depremlerden etkilenen ilçeye bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerinde konteynerlerin bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yapan itfaiye ekipleri, çalışmayla Kırkağaçlı vatandaşların da takdirini topladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırkağaç, İtfaiye, Deprem, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber 20:15: Mobilya mağazasında yangın - Haber 20:15: "Ölüm oranımız birçok ülkeden düşük." - Haber 20:15: "Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı" - Haber 20:15: ESENYURT'TA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber