Deprem bölgesinde okullar 2 gün tatil edildi

Kaynak: İHA

Deprem bölgesinde okullar 2 gün tatil edildiTelaşla sınıflarından çıkan öğrencilerin sınıflarda kitapları açık, montları askıda kaldıDENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4-3'lik depremin ardından yıkım olmadığı ancak bölgede okulların 2 gün süre ile tatil edildi. Deprem bölgesindeki okullarda ise sarsıntı sırasında sınıflarından telaşla çıkan öğrencilerin kitaplarımım sıralarda açık, montlarının da askıda asılı kaldığı görüldü.Acıpayam merkez üslü 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini belirtti. Bölgede okullar depremin yaşandığı 20 Mart Çarşamba gününden itibaren kapalı. Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler, eğitimlerine ara vermemek için Kızılay yetkilileriyle derç çalışmaya devam ediyor. Bölgenin çeşitli yerlerinden öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor.Kitapları açık, montları asılı kaldıDepremden en çok etkilenen Karahöyük mahallesindeki Karahöyük İlk ve Ortaokulu da tatil edilen okullar arasında. Okulun binası deprem sırasında herhangi bir zarar görmemesine karşın, bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okul binasına alınmıyor. Okula ve öğrencilerin ders işlediği sınıflara bakıldığında ise, depremin şiddeti gözler önüne seriliyor. Deprem sırasında okullarından hızlıca çıkan öğrencilerin mortları hala sınıflarındaki askılarında asılı, ders sırasında sıralarında açtıkları kitaplar ise sıralarının üzerinde açık kaldığı görülüyor.