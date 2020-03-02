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Deprem bölgesinde sıcaklık artacak

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

02.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:09Deprem bölgesinde sıcaklık artacak
ve deprem bölgesinde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " bölgesinde havanın bugün (Pazartesi), Salı ve Çarşamba günleri parçalı ve az bulutlu, Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği ifade edilirken, rüzgarların güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

2.03.2020 15:39:12