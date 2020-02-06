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Deprem bölgesinde taşınma telaşı sürüyor

Elazığ'da depremde hasar gören ve kontrollü yıkımları yapılması planlanan binalardan vatandaşlar eşyalarını taşıma telaşı yaşıyor.

06.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:35Deprem bölgesinde taşınma telaşı sürüyor
'da depremde hasar gören ve kontrollü yıkımları yapılması planlanan binalardan vatandaşlar eşyalarını taşıma telaşı yaşıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde çöken ve hasar gören binalarının yıkımı kontrollü olarak devam ediyor. Kontrollü yıkımlar öncesi evlerde yaşayan vatandaşlar, izin verilen bölgelerden eşyalarını taşıyor. Kiralık ev bulabilenler o evlere, bulamayanlar ise eşyalarını uygun yerlere taşıyarak koruma altına almaya çalıştığı kentte yaralarda sarılmaya çalışılıyor.

Hasar gören evinden taşınan Zekeriya Akgül, "Ben emekliyim, evlerimiz hasarlı yıkılacak. Devletimizden de bize kira yardımı vermesini bekliyoruz. Evlerimizin de yapılmasını büyüklerimizden rica ediyorum. İlk defa kiraya çıkıyorum. Evin içine 25 bin lira harcadım hepsi boşa gidiyor. Evimi de şimdi mecburen boşaltıyorum ve kiraya gidiyorum" dedi.

Tek isteğinin sıcak bir yuva olduğunu dile getiren Mehmet Turan ise, "Allah'tan gelen bir revadır, çok şükür. İnsandan gelseydi, bir hal ve çaresine bakardık. Bu Allah'tan gelen bir şey, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani tek istediğimiz bizim devlet büyüklerimizden, bize bir yaşam yeri yuva vermesi. Bizim ellerimizle, tırnaklarımız ile yaptığımız evlerimiz yıkıldı tek isteğimiz ailemiz ile sokaklardan kurtulmak" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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