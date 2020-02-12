Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, gönderdiler

AĞRI'nın Hamur ilçesinde, Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mevlana İlkokulu öğrencileri, oyuncak atölyesinde elleriyle yaptıkları oyuncakları, depremden etkilenen Elazığ'daki Gazi Anaokulu öğrencilerine gönderdi.

Hamur'da, Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mevlana İlkokulu öğrencileri ile öğretmenleri, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için sosyal sorumluluk çalışması başlattı. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği meslek liseli ve ilkokul öğrenciler atölyede oyuncak yaptı. Bir taraftan da halktan da oyuncak toplayan öğrenciler, kolilere yerleştirdi. Öğrencilerin hediye oyuncakları Elazığ Gazi Anaokulu'na gönderildi.

Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Semiha Toptaş, "Depremden etkilenen ve mağdur olan küçük kardeşlerimize çeşitli oyuncaklar yapıp, göndererek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Burada bize yardım eden öğretmen ve arkadaşlarımızın tümüne teşekkür ediyoruz. Umarım onlar bizim bu gönderdiğimiz hediyelerle birazda olsun mutlu olurlar. Hepsini çok seviyoruz ve her zaman onların yanındayız" dedi.

'DEPREM HERKESİ DERİNDEN ETKİLEDİ'

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitim camiası olarak öğrencilerinin yanlarında olduklarını ifade ederek, "Bu deprem hepimizi derinden etkiledi. Özellikle bu depremden oradaki çocuklarımız olumsuz etkilendi. Buradaki öğrenci ve öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma yapmışlar. Birlikte yardım kampanyası düzenlemişler, kendilerini kutluyorum" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ ORADAKİ ÖĞRENCİLERİ DÜŞÜNDÜ'

Öğrencilerle birlikte oyuncakları kolilere yerleştiren Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, öğrencilerin oradaki çocukları düşünerek böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Meslek lisesi ve ilkokul öğrencilerimiz olaya biraz daha farklı bakıp oradaki çocukları daha çok düşündürler. Onlara karınca kararınca kendi yaptıkları ve topladıkları oyuncakları hediye ettiler. Tabi bu tarz afetlerde akla ilk gelen ihtiyaçlar barınma ihtiyaçlarıdır. Ama oradaki çocukları da düşünmek lazım. Oradaki insanların o telaş dolayısıyla bunu düşünmesini bekleyemeyiz. O yüzden buradaki arkadaşlarımız da böyle bir şey düşünmüşler. Bence çok güzel olmuş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bir örnek olur ve bu tarz davranışların devamı gelir."