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Deprem bölgesine 400 ısıtıcı yardımı

Elazığ depreminin yıkıcı gücünün en çok hissedildiği Malatya'da, deprem bölgesine hayırsever işadamları tarafından bağışlanan 400 ısıtıcı daha gönderildi.

03.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:44Deprem bölgesine 400 ısıtıcı yardımı
depreminin yıkıcı gücünün en çok hissedildiği 'da, deprem bölgesine hayırsever işadamları tarafından bağışlanan 400 ısıtıcı daha gönderildi.

Sivrice'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 'nin birçok yerinden yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Gönüllüler tarafından gönderilen yardımlar Malatya'da AFAD'ın koordinasyonu ile ihtiyaçlara göre deprem bölgelerine götürülüyor. İzmir'den de hayırsever işadamları tarafından Malatya'ya yollanan 400 adet ısıtıcı Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezinin koordinesinde AFAD deposuna teslim edildi. Dernek Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "Yaptıkları yardımlardan dolayı işadamlarımıza teşekkür ediyoruz. sonrası Malatya ve Elazığ için tüm Türkiye tek yürek oldu. Allah herkesten razı olsun" dedi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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