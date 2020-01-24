Haberler » 3. Sayfa » Deprem bölgesine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi - Haberler

Deprem bölgesine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

24.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:59Deprem bölgesine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi
'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından , Çorum ve 'dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Çok sayıda ölü ve yaralanın olduğun deprem birçok ilde hissedildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Elazığ'da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Çankırı, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.01.2020 00:49:36