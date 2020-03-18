- Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı
- Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı Van'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından vatandaşların barınması için konteyner sevkiyatı başladı.
18.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:29
- Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı
VAN - Van 'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından vatandaşların barınması için konteyner sevkiyatı başladı. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesinde yıkıma uğrayan 6 mahallede evsiz kalan vatandaşların barınması için AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor. Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen 62 adet konteyner, tırlarla Başkale ilçesine getirildi. Yıkımın yaşandığı mahallelerde konteynerlerin koordineli bir şekilde yerleştirilmesi için çalışmalar da aralıksız devam ediyor.Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, konteynerlerin yerleştirilecek alanda iş makineleri ile düzenleme çalışması yapıyor. AFAD ekipleri tarafından tespit edilen alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının bir an önce bitirilerek konteynerlerin yerleştirilmesi planlanıyor.
VAN - Van 'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından vatandaşların barınması için konteyner sevkiyatı başladı. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesinde yıkıma uğrayan 6 mahallede evsiz kalan vatandaşların barınması için AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor. Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen 62 adet konteyner, tırlarla Başkale ilçesine getirildi. Yıkımın yaşandığı mahallelerde konteynerlerin koordineli bir şekilde yerleştirilmesi için çalışmalar da aralıksız devam ediyor.Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, konteynerlerin yerleştirilecek alanda iş makineleri ile düzenleme çalışması yapıyor. AFAD ekipleri tarafından tespit edilen alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının bir an önce bitirilerek konteynerlerin yerleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı
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