Deprem Burdur'da da Hissedildi

<a class='keyword' href='/denizli/' title='Denizli'>Denizli</a>'nin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/acipayam/' title='Acıpayam'>Acıpayam</a> ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem Burdur ve ilçelerinde de hissedildi.<br><br>Burdur'un Denizli il sınırına yakın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/golhisar/' title='Gölhisar'>Gölhisar</a>, <a class='keyword' href='/yesilova/' title='Yeşilova'>Yeşilova</a>, Çadır, <a class='keyword' href='/tefenni/' title='Tefenni'>Tefenni</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/karamanli/' title='Karamanlı'>Karamanlı</a> ilçelerinde hissedilen depremle ilgili üzücü haber gelmediğini söyleyen Burdur Valisi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hasan-sildak/' title='Hasan Şıldak'>Hasan Şıldak</a> 'Burdur ilinde hafif, ilçelerde yoğun hissedilen depremde can ve mal kaybımız olmaması bizleri sevindirdi. Meydana gelen deprem <a class='keyword' href='/golhisar/' title='Gölhisar'>Gölhisar</a>, Yeşilova ve Tefenni ilçelerimizde hissedildi' dedi. - BURDUR