Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?

ÇOCUK İletişimi Uzmanı Ayşe Şule Bilgiç, her gün televizyon ve gazetelerde deprem konuşulurken, çocuklara deprem konusunun oyunlarla, sakin ve doğal bir şekilde anlatılması uyarılarında bulundu.Son günlerde bazı şehirlerde depremlerin meydana gelmesi, hemen her gün televizyon ve gazetelerde deprem konusu ve alınabilecek önlemler ele alınıyor. Düşyeri Öğrence Kurucusu ve Çocuk İletişimi Uzmanı Ayşe Şule Bilgiç, ofisinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:"Çocuk ve depremi yan yana koyduğumuz zaman ilk akla gelen kelime 'kaygı' oluyor. Deprem bir çocukta kaygı yaratma ihtimali çok yüksek olan bir olgu. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için çocukları deprem kelimesi ile tanıştırmamız yanlış olmaz. Depremi hiç yaşamamış bir çocuğa deprem, yağmurun yağması, güneşin çok ısıtıp yakması gibi doğal olduğu anlatılmalı. Bunu anlatırken de oyunların gücünü kullanılmanızı öneriyorum. Çünkü çocukların dünyasına en rahat girebileceğiniz zaman oyunla iç içe oldukları anlardır. Depremin doğal bir olgu olduğunu anlattıktan sonra depremin gerçekleşmesinin nasıl bir şey olduğunu onlarla oyun oynarken, kaygılı değilken anlatın. Çünkü çocuklar sizin anlattıklarınızdan çok nasıl anlattığınıza, ona anlatırken nasıl hissettiğinize bakar. Oyuncaklarla çocuklara alttaki bir titremenin üstteki şeyleri etkileyebileceği ve üzerinde bulunan şeyleri çok basit bir simülasyonla depremi gösterebilirsiniz. Ancak çocuğa anlatırken özellikle kurduğunuz cümlelerde aşırı bilgi vermekten, yaşına uygun olmayan bilgi vermekten kaçının""DEPREM ÇANTASINI BİRLİKTE HAZIRLAYIN"Deprem anlatıldıktan sonra alınacak önlemler ve hazırlıkların beraber yapılaması tavsiyesinde de bulunan Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü:"Deprem anında ne yapılmalı konusunu anlatmadan önce kendiniz çalışın. Bulunduğunuz ev ortamında en güvenli alanlar nereler, hayat üçgeni hangi noktalarda tespit edin. Bunları tespit ettikten sonra deprem çantası hazırlığını çocuğunuzla beraber yapmanızda fayda var. Ancak burada en önemli nokta, bunları kaygılı bir biçimde yapmamalısınız. Soğukkanlılıkla, doğal bir halde işin içine çocuğunuzu da dahil ederek yaptığınız zaman, çocuğunuzun deprem anında en doğru hareketi yapmasına yardımcı olursunuz"Bilgiç, son günlerde televizyon ekranlarında deprem konusunun çok fazla yer aldığını ve içeriklerin çocuklara uygun olmadığını belirterek, "En büyük sorun kitle iletişim araçları. Çocuklar televizyon açıkken oyun oynadığı sırada duymadığını düşünüyor olabiliriz. Ancak çocuklar bulunduğu ortamda her şeyi duyabilen, bütün bilgileri alabilen bir algıya sahip. O yüzden bu dönemde çocukların televizyon izlemesini engellemenizi tavsiye ediyorum. Televizyonu kontrollü kullanın" dedi.