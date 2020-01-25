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Deprem değil panik yaraladı

Elazığ'ın komşu şehri Malatya'da depremden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuranların sayısı 150'yi bulduMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof. Dr.

25.01.2020 02:47 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:52Deprem değil panik yaraladı
'ın komşu şehri 'da depremden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuranların sayısı 150'yi buldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı açıklamada, hastanelerine başvuranların 150'yi bulduğunu ifade edip, "Depremde korkup panikleyerek balkından atlayanlar geldi. Kırıkları var. Durumu ciddi olan hastamız yoktur.

100-150 civarında deprem sonrasında hastanemize gelenler oldu" ifadelerini kullandı.

Aktürk, "150 personelle hizmet veriyoruz. Gerekirse Doğanyol veya talep edilecek yerlere de sağlık görevlilerini hazır tutuyoruz" dedi. - MALATYA

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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