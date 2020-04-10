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Deprem değil paylaşılan fotoğraflar panik oluşturdu

Deprem değil fotoğraflar panik oluşturdu Sosyal medyada paylaşılan deprem fotoğrafları Elazığ depremine ait çıktı Ordu Valiliği: "Depremle ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf, Elazığ depremine ait fotoğraftır" Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.

10.04.2020 02:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 02:20
Deprem değil fotoğraflar panik oluşturdu
Sosyal medyada paylaşılan deprem fotoğrafları Elazığ depremine ait çıktı
Ordu Valiliği: "Depremle ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf, Elazığ depremine ait fotoğraftır"
ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada evlerin yıkıldığına dair paylaşılan fotoğrafların Elazığ depremine ait olduğu ortaya çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.23'te meydana gelen deprem, 7,06 kilometre derinde kaydedildi.
Sosyal medyada evler yıkıldı paniği yalanı
Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan yıkılmış ev fotoğrafları paniğe yol açtı. Fotoğrafların Elazığ depremine ait olduğu belirlendi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Korgan'da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Ordu Valiliği'nden ve Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Öte yandan, Ordu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilermiz, AFAD'a göre merkez üssü Korgan ilçemiz olan depremle ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf, Elazığ depremine ait fotoğraftır. Yapılan tespitlere göre bir olumsuzluk yoktur. Asılsız bilgi ve görsellere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verilirken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise sosyal medya hesaplarından, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok" ifadelerine yer verdi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz da, "Değerli Ordulu kardeşlerim, meydana gelen depremle ilgili can ve mal kaybı yoktur. Asılsız haber ve fotoğraflara itibar edilmemesini rica ediyorum" açıklamasında bulundu. Deprem değil paylaşılan fotoğraflar panik oluşturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Deprem, Elazığ, Ordu, Genel
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