Deprem Doğanbağı köyünde 5 eve hasar verdi
ELAZIĞ - Elazığ
'da meydana gelen 5.2'lik deprem de Doğanbağı köyünde 2 ev kısmen yıkıldı.Köyde ilk belirlemelere göre toplam 5 evde hasar meydana geldi. Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice
ilçesine bağlı Kavaklı
köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken, Afad ekipleri başta olmak üzere Vali Çetin Oktay Kaldırım
ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları bölgeye gitti. Bölgeye giden Vali Çetin Oktay
Kaldrım'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hemde bilgi aldı.En çok hasar ise Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre köyde toplam 5 ev hasar gördü.Hasar görev evlerden 2'si kısmen yıkıldı.
Kavaklı, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA