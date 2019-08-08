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Deprem esnasında birbirlerine sarılarak böyle kaçtılar

Deprem esnasında birbirlerine sarılarak böyle kaçtılar Afyonkarahisar'da deprem esnasında yaşanan panik anı kamerada Vatandaşlar depreme petrol ofisinde yakıt alırken yakalandıAFYONKARAHİSAR - Merkez üssü Denizli olan ve Afyonkarahisar'da da hissedile 5.

08.08.2019 17:59
Deprem esnasında birbirlerine sarılarak böyle kaçtılar
Deprem esnasında birbirlerine sarılarak böyle kaçtılar
Afyonkarahisar'da deprem esnasında yaşanan panik anı kamerada
Vatandaşlar depreme petrol ofisinde yakıt alırken yakalandı
AFYONKARAHİSAR - Merkez üssü Denizli olan ve Afyonkarahisar'da da hissedile 5.7 şiddetindeki deprem anında vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli'de 14.19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli Bozkurt olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde deprem esnasında akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşların kaçış anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında akaryakıt istasyonundan alışveriş yapan vatandaşlar deprem esnasında dışarıya kaçtı. Depremin şiddetinden marketin raflarındaki gıdalar da yerlere düştü. Akaryakıt istasyonunun tabelaları deprem esnasında sallanarak kopma aşamasına geldi. Depreme yakalanan iki kadın ise birbirlerine sarılarak kendilerini dışarıya attı.

Denizli, Afyon, Genel

Kaynak: İHA

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