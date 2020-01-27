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Deprem gecesi onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli yakalandı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır'da, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp onlarca aracın tekerleğini patlatan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

27.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:31

'ın ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan zanlı, güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilmişti. Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı.

EKİPLER TESPİT EDİP GÖZALTINA ALDI

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Deprem gecesi onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli yakalandı

Diyarbakır, Deprem, Bismil, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
YAMAN:bırakırlar ne olacak emniyet işini hemen yapıyor ama mahkemeler adelet dagıtamıyor
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ZIRT:işlemini sağlam yapın da çıkmasın bir daha
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ÇUKUROVALI:Lastik patlatan yaratık sana sesleniyorum . . . Enkaz başındaki dört ayaklı canlı , emin ol senden kat ve kat daha değerli ve akıllıdır .
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EREN:sorgulayıp salmayın; hapse atın!
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İ.REMZİ:lastikçidir
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