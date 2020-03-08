Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme yapıldı
Keşan'da açılan stanta deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.
08.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:18
Keşan 'da açılan stanta deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.
Keşan Belediyesi, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde Şehitlik Anıtı'nda stant açıldı. Standı ziyaret edenlere bilgi verildi, uyarıcı broşürler dağıtıldı.
Dernek Başkanı Gökhan Yumuşak, deprem gerçeğini ve depremde yapılması gerekenleri anlatmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Keşan Belediyesi, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde Şehitlik Anıtı'nda stant açıldı. Standı ziyaret edenlere bilgi verildi, uyarıcı broşürler dağıtıldı.
Dernek Başkanı Gökhan Yumuşak, deprem gerçeğini ve depremde yapılması gerekenleri anlatmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme yapıldı
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