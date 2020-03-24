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Deprem hasar tespit çalışmasına korona virüs engeli

Malatya'da depremden zarar gören evlerin tespiti konusunda çalışma yapan hasar tespit ekibi düşürüldü.

24.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:04
Deprem hasar tespit çalışmasına korona virüs engeli
Malatya 'da depremden zarar gören evlerin tespiti konusunda çalışma yapan hasar tespit ekibi düşürüldü.

Evlerindeki hasar tespiti için 10 bin 837 başvurunun hala beklediği öğrenildi.

Korona virüsten önce hasar tespiti için 50 ekipte 100 civarında teknik personel görev yaparken, bugün itibariyle 8 ekipte 16 teknik personelin hala görev yaptığı bildirildi.

Korona virüsün yaygınlaşmaması kapsamında hasar tespit ekip sayısının düşürüldüğü öğrenildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin büyük hasar verdiği Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 481 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmişti.

Malatya'da acil yıktırılacak 297 bina ve 610 ev bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Deprem, Güncel

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