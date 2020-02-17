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Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Malatya'da, deprem hasar tespit ekip sayısı düşürüldü.

17.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:43Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü
'da, deprem hasar tespit ekip sayısı düşürüldü.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, merkezli 24 Ocak depreminden sonra Malatya'da hasar tespiti için oluşturulan ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. 16 Şubat itibariyle hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personel görevlendirildiği açıklanırken, 17 Şubat itibariyle hasar tespiti için 87 ekipte 174 teknik personel görevlendirildiği, hava şartlarına göre sahada çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Bu arada, 17 Şubat itibariyle acil yıktırılacak 286 bina 588 bağımsız bölüm bulunduğu vurgulandı.

Diğer yandan, Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Malatya Valiliği, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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