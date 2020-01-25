Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu

Sosyal medyada yaptığı deprem tahminleriyle adından söz ettiren Tayvanlı Dyson Lin, Elazığ depremi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

SİLİVRİ'YE DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce Manisa depremini, son olarak da Elazığ depremini bilen Dyson Lin, paylaşımında İstanbul 'un Silivri ilçesine dikkat çekti. Açıklamasında İstanbul çok büyük bir şehir olduğuna vurgu yapan Dyson Lin, "Silivri büyük tehlikede. Politikacılara söyleyin bir şeyler yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MANİSA DEPREMİNİ BİLMİŞTİ

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden, Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın ''10+6'' seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, ''Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında'' uyarısı yapmıştı.

SORU YAĞMURUNA TUTTULAR

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına nasıl tahmin yapabildiğine dair sorular yöneltti.

İşte o paylaşımlar;