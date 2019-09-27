"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Deprem bölgesindeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz

Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habericisi ya da tetikleyicisi mi?'sorusunu sormaya başladı. Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu.

TÜRKÇE TWEET ATTI

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak bugün Türkçe bir tweet attı.Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ DEPREMİ ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞTİ

Frank Hoogerbeets yeni nesil bir deprem tahmincisi. Son dönemde Türkiye için yaptığı uyarılar ile gündeme oturdu. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu. İstanbul'da 4.8'lik depremin ardından deprem kahini Frank Hoogerbeets'in sözleri akıllara geldi.

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank HoogerbeetsHollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor. Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.

Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

TAHMİNLERİ TUTMAYA BAŞLADI

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.