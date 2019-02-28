Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'in son olarak Ekvador'daki 7.7 büyüklüğündeki depremi de bilmesi endişelere yol açmıştı. Hoogerbeets bu kez, "Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olacağını biliyoruz, sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz" dedi.

BU KEZ MARMARA DEPREMİ İÇİN KONUŞTU

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Hoogerbets, bu kez de Marmara Depremi hakkında açıklamada bulundu. Hoogerbets, 3 ya da 4 Mart'ta dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını belirtirken, bu depremin İstanbul'da olup olmayacağı sorusuna, "Belki de, bu mümkün" dedi.

"DEPREM, ORTA ANADOLU'DA OLABİLİR"

Hollandalı bilim adamı, "Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir. Anadolu fay hattı var, Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir. Ama çok sık olmaz, çünkü baskı Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir. Bilim adamları, Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hemfikir, ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz" dedi.