Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.

TARİH BİLE VERMİŞTİ

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ile 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı. Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya'nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI

Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve bugün merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahmini yine doğru çıkan Hoogerbeets 19 Mart tarihinde yeni bir video yayınladı ve videoda 20 ile 21 Mart tarihlerinde 5-6 şiddetinde deprem olacağını söylemişti.

TÜM GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

19 Mart tarihindeki videoda 20-21 Mart uyarısının Denizli'de meydana gelen depremle kesişmesi dikkatleri tekrar Hoogerbeets'e çevirdi. 23 Mart'a kadar herhangi bir gezegen dizilimi olmadığını söyleyen Hoogerbeets, mart ayının son haftasında Dünya, Merkür ve Neptün'in hizalanacağını belirtti.

MARTIN SON HAFTASINDA DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARDI

Son olarak 21 Şubat'ta meydana gelen Dünya, Merkür ve Neptün hizalanmasında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dikkat çeken Hoogerbeets martın son haftasında çok dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM

Merkez üssü Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; İzmir, Denizli ve Antalya'da hissedildi.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Acıpayam Belediye BaşkanHulusi Şevkan, "Can kaybı yok. Bir köyde bazı ahşap evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

1 KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

28 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk saatte 28 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.