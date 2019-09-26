Haberler » Güncel » Haber

Deprem kocaeli'de korkuya neden oldu

26.09.2019 16:31Deprem kocaeli'de korkuya neden oldu


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Trump'ın üzerindeki "Ukrayna" baskısı artıyor
18:12 Afşin'de TYP işçileri kura ile belirlendi
18:12 "Üsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildi" başlıklı haberimiz kaynağından...
18:12 İstanbul'daki deprem
18:12 Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı(havadan görüntüler)
18:11 Bağcılar'da çatlaklar oluşan bina tahliye edildi
18:11 Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı