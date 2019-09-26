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Deprem kocaeli'de korkuya neden oldu-2

26.09.2019 16:45Deprem kocaeli'de korkuya neden oldu-2


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Kaynak: DHA

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