Deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi, 16 Nisan 2020 tarihinde Manisa ili Kırkağaç, Karakurt bölgesinde 4.5 büyüklüğünde, 10.1 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 16 Nisan sabah saatlerinde de Ege Denizi açıklarında deprem yaşandı. AFAD verilerine göre Ege Denizi açıkarında gerçekleşen 38'lik deprem sonrası, Denizli, Manisa, Kırşehir ve Sivas illerinde de depremler oldu. İşte, son dakika depremler...

AFAD son depremler

SON DEPREMLER

2020.04.16 10:16:18 -.-2.7-.-AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS)

2020.04.16 09:38:46 -.-2.6-.-BUYUKKAYAPA-MUCUR (KIRSEHIR)

2020.04.16 09:09:34 -.-1.3-.-DURASIL-AKHISAR (MANISA)

2020.04.16 06:59:11 -.-3.9 - 3.8 EGE DENIZI

2020.04.16 06:15:30 -.-1.2-.-MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.04.16 06:12:32 -.-1.8-.-ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 06:04:27 -.-1.5-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 06:02:48 -.-1.6-.-GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 06:01:35 -.-1.5-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:57:51 -.-1.5-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:50:35 -.-2.6-.-KINIK-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:49:09 -.-4.5 - 4.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:36:54 -.-1.3-.-GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.04.16 05:22:32 -.-2.5-.-EGE DENIZI

2020.04.16 05:14:28 -.-3.2 - 3.1 DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.16 04:18:50 -.-1.0-.-ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 03:59:18 -.-2.4-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 03:29:44 -.-1.9-.-KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

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