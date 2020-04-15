Deprem mi oldu? Son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler
Son dakika depremleri! 15 Nisan saat 10.40'da AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak bildirdi. Hatay, Yayladağ'da gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem son dakika Türkiye...
Kandilli Rasathanesi, 15 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz açıklarında, Hatay Yayladağ civarında 4.8 büyüklüğünde, 8.7 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 14 Nisan sabah saatlerinde de İstanbul Arnavutköy'de deprem yaşanmıştı. AFAD verilerine göre ise İstanbul Arnavutköy'de yaşanan deprem, 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İşte, son dakika depremler...
SON DEPREMLER
2020.04.15 10:40:01-4.84.7 - AKDENIZ
2020.04.15 09:40:15-2.8-SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE)
2020.04.15 09:11:06-2.4-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.04.15 09:08:42-1.7-OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
2020.04.15 07:01:54-2.2-TUMENLI-KARAISALI (ADANA)
2020.04.15 06:50:45-1.9-KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN)
2020.04.15 06:38:00-2.5-AKDENIZ
2020.04.15 06:21:20-2.3-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.04.15 05:58:15-2.1-AKDENIZ
2020.04.15 05:35:35- 2.8-AKDENIZİlksel
2020.04.15 05:24:43-1.1-DUACI-KEPEZ (ANTALYA)
2020.04.15 05:09:29-1.8 -GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.04.15 05:05:46-2.2-ERDEMLI-KALE (MALATYA)
2020.04.15 04:44:05-2.1-KARACA-KEMAH (ERZINCAN)
2020.04.15 04:35:30-1.5-AKDENIZ
2020.04.15 04:24:37- 2.0-BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2020.04.15 04:23:47-1.2-ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.04.15 03:51:58-2.5-AKDENIZ