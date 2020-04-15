Deprem mi oldu? Son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi, 15 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz açıklarında, Hatay Yayladağ civarında 4.8 büyüklüğünde, 8.7 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 14 Nisan sabah saatlerinde de İstanbul Arnavutköy'de deprem yaşanmıştı. AFAD verilerine göre ise İstanbul Arnavutköy'de yaşanan deprem, 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İşte, son dakika depremler...

AFAD son depremler

SON DEPREMLER

2020.04.15 10:40:01-4.84.7 - AKDENIZ

2020.04.15 09:40:15-2.8-SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE)

2020.04.15 09:11:06-2.4-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.15 09:08:42-1.7-OKSUZUSAGI-(ELAZIG)

2020.04.15 07:01:54-2.2-TUMENLI-KARAISALI (ADANA)

2020.04.15 06:50:45-1.9-KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN)

2020.04.15 06:38:00-2.5-AKDENIZ

2020.04.15 06:21:20-2.3-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.04.15 05:58:15-2.1-AKDENIZ

2020.04.15 05:35:35- 2.8-AKDENIZİlksel

2020.04.15 05:24:43-1.1-DUACI-KEPEZ (ANTALYA)

2020.04.15 05:09:29-1.8 -GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.04.15 05:05:46-2.2-ERDEMLI-KALE (MALATYA)

2020.04.15 04:44:05-2.1-KARACA-KEMAH (ERZINCAN)

2020.04.15 04:35:30-1.5-AKDENIZ

2020.04.15 04:24:37- 2.0-BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2020.04.15 04:23:47-1.2-ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.15 03:51:58-2.5-AKDENIZ

Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayın...