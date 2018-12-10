Deprem Müzesinden Çok Etkilendiler

Kendi alanında Türkiye
'de tek, dünyada da sayılı olan İzmit
'teki 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi'ne ziyaretler devam ediyor.
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareket edilerek ortak bir deprem kültürü oluşturmak amacıyla Cephanelik bölgesinde yaptırılan Deprem Müzesi'ni Avrupalı öğretmenler ile Kocaeli
Mali Müşavirler Derneği de ziyaret etti. Erasmus
STEM+A Projesi kapsamında Macaristan
, İtalya
, İspanya
, Polonya
ve Bulgaristan
'dan İzmit'e gelen 15 öğretmen ziyaret ettikleri 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi'nden oldukça etkilendiler.
Rehber eşliğinde Deprem Müzesi'ni gezen, simülasyon eşliğinde deprem anını yaşayan Avrupalı öğretmenler, "Deprem haberlerini çok okurduk fakat depremin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Burada gördüğümüz fotoğraflar, görüntü ve sesler sayesinde adeta depremi yaşadık. Türkiye'de böyle bir yer olduğunu görmek bizleri oldukça şaşırttı. Herkesin gelip görmesi gereken böyle bir projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyoruz" dediler.
Konuk öğretmenler, müzede bol bol fotoğraf çektiler. Deprem Müzesi'ni Kocaeli Mali Müşavirler Derneği yönetimini de ziyaret etti. Yetkililerden müze hakkında bilgi alan mali müşavirler, "Şehrimiz böylesine anlamlı bir projeyi kazandıran İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan
'a ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştular. - KOCAELİ
Türkiye,İzmit
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:54