Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi

Iğdır AFAD ekiplerinin yola çıkmak için hazırlıklarını yapmasıEkiplerin hareket etmesi Deprem
nedeniyle Iğdır'dan Elazığ
ve Malatya
'ya arama kurtarma ekibi gönderildi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli, Kars, Iğdır ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Iğdır'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.
Iğdır'dan 112 Acil Servis'ten 1 UMKE'den 1, AFAD'dan 1 ekibin destek için bölgeye hareket etti.