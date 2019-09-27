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Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi

Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi.

27.09.2019 00:32
Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi.
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 şiddetinde deprem meydan geldi. Yaşanan depremin ardından okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi. İstanbul - Bahçelievler'de bulunan Altınyıldız İlkokulu'nda ise büyük panik yaşandı. Öğretmenler okulda bulunan öğrencileri tahliye etti. Okulun dışına alınan öğrenciler büyük korku yaşadı.
Depremin ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada tedbir amaçlı okulların tatil edildiği duyurulmuştu.
Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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