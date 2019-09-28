Deprem
nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul
'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa
'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi.İstanbul Valiliği, dünkü depremin ardından İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okulun tatil edildiğini açıklamıştı. Eğitime 1 gün ara verilen okullardan Gaziosmanpaşa'da bulunan Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nde sessizlik hakim. Hasarlı olduğu tespit edilen okul havadan görüntülendi.