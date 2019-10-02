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Deprem oldu sanıp, camdan atlamaya çalışan kadın kamerada

Avcılar'da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya kalkıştı. Kadını gören vatandaşlar duruma engel olup, kadını aşağı indirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

02.10.2019 09:09

Avcılar'da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR ENGEL OLDU

Dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesinde meydana gelen olayda, büro içinde bir anda eşyanın sallanmasını deprem sanan kadın çalışan kendini camın önüne attı. Camın önündeki çıkıntıya ayaklarını koyan K.K. atlamaya kalkıştığı esnada diğer çalışanlar duruma engel oldu.Yaşanan olay sonrası ikna edilen K.K. binanın girişinde bekleyenler tarafından kontrollü olarak yere indirildi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.K.'nın camın önündeki çıkıntının üzerinde durduğu, diğer belediye çalışanlarının kadını ikna ederek kontrollü olarak aşağı indirdiği görülüyor.

Deprem oldu sanıp, camdan atlamaya çalışan kadın kamerada

Avcılar, Deprem, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
AHMET:allah akıl ve izan versin
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FEVZİ:Depremde binadan atlamak ahmaklıktır.
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