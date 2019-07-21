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Deprem profesöründen rahatlatan açıklama

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Ege kıyılarındaki faylarla Yunanistan kıyılarındaki faylar bir birine zıt yönde hareket ediyor.

21.07.2019 15:35 Deprem profesöründen rahatlatan açıklama
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Ege kıyılarındaki faylarla Yunanistan kıyılarındaki faylar bir birine zıt yönde hareket ediyor. Asla birbirlerini tetiklemez. Bu konuda bilimsel olmayan açıklamalara itibar edilmemeli" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İzmir Foça'da açıklama yaparak Ege'de olan depremleri değerlendirdi. Üşümezsoy, "Atina'da olan 5.2'lik deprem Ege kıyılarında ve Foça'da yeni bir depreme sebep olabilir mi endişesi söz konusu ama bu konuda haritalarda gösterildiği gibi bir ilişki söz konusu değildir. Çünkü Yunanistan'daki deprem fayların saatini göz önüne alırsak ileri doğru; örneğin 4'ten 5'e doğru dönüyor. Anadolu'daki fayları saat örneğinde irdelersek 9'dan 8'e doğru hareket ediyor. Yani Ege kıyılarındaki faylarla Yunanistan kıyılarındaki faylar bir birine zıt yönde hareket ediyor. Asla birbirlerini tetiklemez. Bu konuda bilimsel olmayan açıklamalara itibar edilmemeli" dedi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Şener Üşümezsoy, Ege, Güncel

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