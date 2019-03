Deprem Riskine Karşı Balkon Uyarısı

Kaynak: İHA

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, binaların içinde yapılan değişimlerin yıkım riskini arttırdığını belirterek, "Oda büyütme, oda ayırma, balkonu içeri alma gibi durumlar binaların mühendislik hesaplarına zarar verir ve afette yıkım riskini arttırır" dedi.Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) sanayiciler ve çalışanlarına yönelik, "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde; afet oluşmadan, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, zaman zaman afette yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattığı sunumunda, afetlere karşı alınacak en etkili yöntemin, eğitim olduğunu söyledi. Yüzer, "Yerleşim, üretim, alt yapı, ulaşım, haberleşme gibi, genel hayatın akışını bozacak ölçüde aniden veya belirli bir süreç içerisinde meydana gelen tabiat olayları" olarak tanımlanan doğal afet gerçeği ile yaşanmayı herkesi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.Marmara depremi örneğiYüzyılın en yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçen Marmara depreminde yaşananlardan örnekler veren Yüzer, afetin ne zaman geleceğinin bilinemediğini ancak, her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. Yüzer, şunları kaydetti:"Tehlike ve risk kavramlarının farkında olarak yaşamak çok önemlidir. Tehlike; bir afetin ya da felaketin gerçekleşmesi durumudur. Risk; bu tehlikenin gerçekleşme olasılığıdır. Japonlar afetle mücadelede en iyi millettir. Çünkü bu kavramları hayatı yaşarken kabul etmişlerdir. Okula gelirken, işe giderken, uyurken, gezerken sürekli bu kavramı göz önünde bulundurup kendilerini güvene almışlardır."Cihan Yüzer, afet çantası hazırlamanın önemine dikkati çekerek, bu çantada neler bulunması gerektiğini anlattı.Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin-pekmez, meyve suyu vb.) ile önemli kişisel belgelerin afet çantasında mutlaka bulunması gerektiğini belirten Cihan Yüzer, giyecek, ilk yardım malzemeleri ve suyun da unutulmamasını istedi."Balkonları içeri almayın"Bazı afetlerin insanların bilinçsizce yaptıkları uygulamadan da kaynaklanabildiğinin altını çizen Yüzer, şöyle devam etti:"Komşunuz binaya çivi bile çakıyorsa gidin kibarca uyarın. Çünkü binaların yıkılmasının en önemli sebeplerinden birisi kolonlara verilen tahribattır. Ruhsatsız yapılar ya da 2 katlı ruhsata 3 kat yapılması yıkım nedenlerindendir. Bir de çokça rastladığımız binaların içinde yapılan değişimler, oda büyütme oda ayırma balkonu içeri alma gibi durumlar binaların mühendislik hesaplarına zarar verir ve afette yıkım riskini arttırır. Unutmayın; balkonları dışarı çıkık olan evlerde ilk yıkılan yerler balkonlardır. Bu yüzden içeri alıp orada uzun vakit geçirmek riski katlar. Evlerimizi afete uygun dizayn etmek çok önemlidir. Üst raflara ağır eşyalar konmamalı, kilitli dolaplar tercih edilmeli evdeki vitrin tablo dolap vs gibi eşyalar sabitlenmelidir. Yataklar cam kenarında olmamalı. Evde aile içerisinde bir afet planı yapmak çok önemlidir. Evdeki herkes doğalgaz vanası nereden açılır kapanır su ve elektrik nereden açılıp kapanır bu bilinmeli ve afet alanında tahliye sırasında bunlara dikkat edilmelidir. Unutmayın, depremler önlenemez ancak depremlerin afetlere dönüşmesi önlenebilir."Eğitimin sonunda, katılımcılara sertifikaları verildi. - ADANA