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"Deprem Şehidi Öğretmen Alime Paşa Voleybol Turnuvası" sona erdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla, 2011'deki Van depreminde hayatını kaybeden Öğretmen Alime Paşa anısına düzenlenen voleybol turnuvası final maçıyla tamamlandı.

25.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:28
'nın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla, 2011'deki Van depreminde hayatını kaybeden Öğretmen Alime Paşa anısına düzenlenen voleybol turnuvası final maçıyla tamamlandı.
Gençlik ve Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın finali, Turgut Özal Spor Salonu'nda yapıldı.
Finale yükselen Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Demirci İmam Hatip Lisesi'ni mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.
Final maçını Alime Paşa'nın babası Ahmet Paşa ve kardeşi Mehmet Paşa da tribünden izledi.
Müsabakanın ardından Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Alime Paşa'nın babası Ahmet Paşa turnuvada 1, 2. ve 3. olan takımlara kupalarını takdim etti.

voleybol, Demirci, Manisa, Spor

Kaynak: AA

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