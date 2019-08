Deprem şehitleri mezarları başında yad edildi

17 Ağustos 1999 yılındaki Marmara depreminde hayatını kaybeden Sakaryalılar, Serdivan Deprem Şehitliği'nde düzenlenen anma programı ile yad edildi. Programda konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Acılarımızın her gün yaşandığı, aklımızdan çıkmadığı bir gün. O günün acılarını unutmak mümkün değil ama o günün acılarıyla kalarakta yaşamak mümkün değil. Afetler yaşanmadan afete karşı önlem almayı artık hem devlet hem millet olarak kavramalıyız" dedi.Serdivan Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla Serdivan Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında depremde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar duanın edilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anma töreninin sonunda katılım gösteren vatandaşlara helva ve su ikram edilirken Serdivan ilçe Kaymakamı Muhsin Çatmadım ve Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar deprem şehitlerini mezarları başında ziyaret ederek karanfil bıraktı.Devlet olarak bu tür afetlere karşı daha hazırlıklıyızDeprem sonrasında alınan tedbirler sonrasında olabilecek afetlere karşı daha güçlü olduklarını belirten Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, "Bize düşen depremlere hazırlıklı olmak. Bunun için gereken şeyleri hem bireysel anlamda hem de resmi kurum ve kuruluşlar olarak yapmak, hazır olmak. 20 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz Marmara depremi sonrası derslerin çıkardık. Yapılması gereken hususları tekrar değerlendirdik ve mevzuat yönünden gereken değişiklikler kısa sürede yapıldı. Daha sonra da yine gerekli adımlar atılmaya devam edildi. AFAD yeni baştan teşkilatlandırıldı. Şimdi bu tür afetlere karşı daha güçlüyüz. Devlet olarak kurum ve kuruluşlar olarak daha hazırlıklıyız. İnşallah bir daha yaşamayız ümidini hep beraber paylaşıyoruz" dedi.Acıları unutmak mümkün değilMarmara depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen anıların teze olduğu ve acıların her gün yaşandığı, akıllardan çıkmayan bir gün olduğunu dile getiren Serdivan Belediye Başkan Yusuf Alemdar, "17 Ağustos 1999 depreminin ardından 20 yıl geçti. Çok uzun bir süre gibi gelse de anıların taze olduğu ve acılarımızın her gün yaşandığı, aklımızdan çıkmadığı bir gün. Allah ölenlere rahmet eylesin, o günün acılarını unutmak mümkün değil ama o günün acılarıyla kalarak da yaşamak mümkün değil. Temennimiz, derdimiz şu ki; bu bölge özellikle ülkemiz afet bölgesi, depremlerin, sellerin ve yangınların çok yoğun yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede olduğu zaman değil olmadan önlem almayı, olmadan tedbir almayı, afetler yaşanmadan afete karşı önlem almayı artık hem devlet hem millet olarak kavramalıyız. Onun içindir ki bizde Serdivan Belediyesi olarak bütün afetlerin yaşanmadan, olmadan, can ve mallarımızı kaybetmeden afetlerin olmadan önce önlenmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, insanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tarifi mümkün değil, kolay değil. Yakınlarını kaybeden hemşehrilerimiz var burada hala 20 yıl önceki anıları, duyguları yaşıyor. Biz de onlarla beraber o günü birebir yaşamış insanlar olarak onların acılarını paylaşıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, burada ki kalan yakınlarına da sabır diliyoruz. Allah bir daha böyle bir afet böyle bir durumu yaşatmasın. Afetlere hazırlıklı ve afet olmadan önlem almayı becerebilen millet olmayı Allah nasip etsin diyorum" diye konuştu. - SAKARYA