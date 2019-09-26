Haberler » Güncel » Haber

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

26.09.2019 18:50
İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan deprem Kocaeli'de de hissedildi. Kocaeli'de dün başlayan 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda oturum sırasında depreme yakalanan akademisyenler ise şaşkınlık yaşadı. İtalyan bir deprem araştırmacısının konuşması sırasında deprem hissedildi. Arkasında bulunan platformun ve avizenin sallandığını gören araştırmacı, bir süre etrafa baktı. Daha sonra sahneden inen araştırmacı ile birlikte, akademisyen ve araştırmacılar salondan sakin bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra katılımcılar tekrar salona dönerek sempozyum oturumuna devam etti.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde deprem sırasında salonda bulunan katılımcıların bir kısmı panikle ayağa kalkıyor. Katılımcıların bir kısmı salondan hızla çıkarken, bir kısmı ise salondan ayrılmıyor.
(İHA)
Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar
19:42 Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı
19:40 İstanbul'daki deprem
19:40 Bakan dönmez: istanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır
19:39 İzmir foça'da denizde paniğe neden olan kirlilik
19:39 Spor trabzonspor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
19:38 PKK'lı teröristlerce katledilen Süryani için kilisede tören