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Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar Akademisyenler avize sallanınca salonu boşalttıKOCAELİ - İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

26.09.2019 19:17
Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar
Akademisyenler avize sallanınca salonu boşalttı
KOCAELİ - İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan deprem Kocaeli'de de de hissedildi. Kocaeli'de dün başlayan 6.Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda oturum sırasında depreme yakalanan akademisyenler ise şaşkınlık yaşadı. İtalyan bir deprem araştırmacısının konuşması sırasında deprem hissedildi. Arkasında bulunan platformun ve avizenin yaşadığını gören araştırmacı, bir süre etrafa baktı. Daha sonra sahneden inen araştırmacı ile birlikte, salonda bulunan akademisyen ve araştırmacılar salondan sakin bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra katılımcılar tekrar salona dönerek sempozyum oturumuna devam etti.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde deprem sırasında salonda bulunan katılımcıların bir kısmı panikle ayağa kalkıyor. Katılımcıların bir kısmı salondan hızla çıkarken, bir kısmı ise salondan ayrılmıyor.
Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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