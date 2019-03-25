Deprem Simülasyon Tırı Kilis'te

Kaynak: İHA

AFADEM ve Kilis il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından öğrenciler ile vatandaşlara deprem eğitimi verildi.Cumhuriyet Meydanına gelen Deprem Simülasyon tırı ilgi odağı oldu. AFAD deprem simülasyon tırı vatandaşların olası bir afete hazırlamak, yapısal olmayan tehlikeleri azaltmak ve depreme karşı dayanıklı yapı üretimi konusunda bilgilendirmek amacıyla Kilis'e geldi.AFADEM ve Kilis il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatıldı. - KİLİS