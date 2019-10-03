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Deprem sırasında en özel tahliye
03.10.2019 15:04
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Kaynak: DHA
Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
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