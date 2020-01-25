Haberler » Güncel » Deprem sırasında kalp krizinden öldü - Haber

Deprem sırasında kalp krizinden öldü

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren Mehmet Çetin (42), yaşamını yitirdi.

25.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:18Deprem sırasında kalp krizinden öldü

ELAZIĞ'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği 'ın ilçesinde, sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren Mehmet Çetin (42), yaşamını yitirdi.

Gerger ilçesinde oturan Mehmet Çetin (42), deprem sırasında paniğe kapılıp, fenalaştı. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.



Kalp Krizi, Adıyaman, Sivrice, Gerger, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:47  Elazığ depremine canlı yayında yakalandılar
09:47  (Görüntülü) ELAZIĞ DEPREM ANI
09:47  (Görüntülü) ELAZIĞ DEPREM ANI 2
09:47  Malatya deprem doğanyol'da da yıkıma neden oldu
09:46  Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı
25.01.2020 09:55:03